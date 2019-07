Rinden Pastores por la Paz homenaje al Che

Santa Clara, Cuba. – Con el homenaje al Comandante Ernesto Che Guevara en el Conjunto Escultórico que lleva su nombre en Santa Clara, la Caravana de Pastores por la Paz inició su periplo por Villa Clara.

En esta ocasión el grupo de solidaridad con la isla estuvo integrado por 34 caravanistas, en su mayoría jóvenes, de los cuales 20 visitan Cuba por primera vez.

En el encuentro en el Conjunto Escultórico Ernesto Che Guevara de Santa Clara, Gail Walker, directora ejecutiva de la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria IFCO-Pastores por la Paz, ratificó el compromiso de continuar la lucha por el fin del bloqueo.

La delegación norteamericana estuvo acompañada por Iris Menéndez, delegada del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en esa provincia, y por Pedro Valdés, coordinador del Consejo de Iglesias de Cuba en ese territorio.

