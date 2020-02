Rey de Lesoto llegará a Cuba en visita oficial

La Habana, Cuba. – Su Majestad Letsie III, Rey de Lesoto, llega este sábado a Cuba en visita oficial, durante la cual sostendrá conversaciones con el presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez y realizará otras actividades.

La nación africana y la mayor de las Antillas celebrarán 41 años de relaciones diplomáticas muy positivas, con la disposición de continuar fortaleciendo sus históricos lazos de amistad, solidaridad y cooperación, basados en el respeto mutuo.

Cuba agradece el apoyo explícito de Lesoto en la lucha del pueblo cubano contra el bloqueo impuesto por los Estados Unidos, tanto en el ámbito regional como internacional.

Esta tercera visita oficial a la Isla caribeña de su Majestad, el Rey Letsie III, contribuye a cimentar la relación entre ambas naciones y representa un paso de avance en la diversificación de los vínculos bilaterales en beneficio mutuo

