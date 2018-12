Resumen de los debates en comisiones de trabajo del Parlamento

Como parte de la amplia cobertura que se ha venido brindando sobre los intercambios de los diputados en las reuniones previas al Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su IX Legislatura, Cubavisión, Canal Caribe, Cubavisión Internacional, Radio Rebelde y Radio Habana Cuba transmitirán este jueves, a partir de las 9 de la mañana, la información que brindó René Mesa Villafaña, Ministro de la Construcción, acerca de la Política de la Vivienda, y las intervenciones realizadas en torno al tema, incluyendo las palabras del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Posteriormente, y en correspondencia con su importancia, Cubavisión, Canal Caribe, Cubavisión Internacional, Radio Rebelde y Radio Habana Cuba transmitirán este jueves, entre las 2 de la tarde y las 8 de la noche, un resumen de los debates desarrollados por los diputados, reunidos en diferentes grupos de trabajo, sobre el Proyecto de Constitución.

