Resume Presidente de Cuba Visita Gubernamental a Cienfuegos

Cienfuegos, Cuba. – El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dirigió este viernes, como parte de la visita gubernamental a la provincia de Cienfuegos, los análisis de temas medulares como el de la producción de alimentos y la construcción de viviendas.

“Nosotros siempre hemos encontrado en la resistencia y en la lucha salidas emancipadoras”, fue la reflexión de cierre del Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la reunión que este viernes analizó en el territorio el tema de la producción de alimentos y el Programa de autoabastecimiento municipal, así como el estado de cumplimiento del Programa de la agricultura urbana y suburbana de la provincia.

En una intervención alentadora y realista, que apeló a la capacidad del cubano para mover voluntades y hacer bien las cosas incluso en circunstancias complejas, el Jefe de Estado argumentó a directivos y decisores responsabilizados con un tema que es de seguridad nacional, por qué producir alimentos reviste hoy acentuada importancia.

Entre otras ideas, el mandatario recordó que el país encara un problema fundamental, el de financiamiento, por lo cual se impone producir más para exportar más; y el financiamiento del cual se disponga, emplearlo mejor.

En combustible y en alimentos Cuba gasta altas cifras importando lo que necesita; de modo que, enfatizó, resulta esencial despojarse de la mentalidad importadora y, en el caso de los alimentos, producir todo lo que sea posible para solo comprar más allá de las fronteras aquellos que no podemos tener con esfuerzos propios.

No tiene sentido importar lo que podemos hacer aquí, expresó Díaz-CanelBermúdez aludiendo a ineficiencias por cuenta de las cuales al final gastamos dinero importando y no se satisfacen las necesidades de la población.

El Presidente reconoció que, en un asunto como este, hacer las cosas no resulta tarea fácil, pero no tenemos otra opción que hacerlas, pensando incluso en prescindir muchas veces del combustible fósil si hay que acometer tareas como un movimiento de tierra.

Hablando de alternativas, Díaz-Canel expresó que debemos ir introduciendo sistemas de energía renovable para los sistemas de bombeo, porque si somos capaces de utilizar esa variante, la energía podría acumularse y el bombeo podría hacerse en horarios nocturnos. Igualmente mencionó el uso del biogás como otra de las soluciones, y habló de encadenar procesos para ser más eficientes en las condiciones nuestras.

Los programas de los cuales depende la producción de alimentos demandan, dijo, mayor capacidad de gestión y de planificación, por eso la máxima dirección del país ha estado estimulando, recordó el mandatario, diagnosticar cuáles son las trabas que frenan una actividad tan importante.

Entre otras metas, el Presidente de la República habló de la necesidad de aumentar en el menor tiempo posible la masa ganadera del país; de acrecentar los incentivos a los productores; de estar listos para trabajar y lograr avances a pesar del recrudecimiento del bloqueo, a pesar de la persecución financiera y del afán enfermizo del enemigo para que no entre combustible al país.

No habrá todo el combustible que nos hace falta, ni todo el fertilizante; y aun así, dijo el mandatario, el enfoque debe ser de victoria, de que seremos capaces de cumplir los planes. Y en esa batalla se impone pensar sin descanso, optar, por ejemplo, por intercalar cultivos, porque así se aprovecha más la tierra, se le deja menos espacio a la maleza, y habrá más alimentos.

¿Si sabemos de todas esas cosas, por qué no las hacemos?, indagó el Jefe de Estado en clara alusión a la urgencia de mover voluntades y de poner el máximo empeño, municipio por municipio.

A todo lo anterior, en un país que tantas investigaciones tiene, pueden sumarse la ciencia y la innovación. Y se impone, exhortaba Díaz-Canel, medir el verdadero impacto de las tierras entregadas, y sumar a los procesos semillas certificadas, así como lograr un ágil sistema de acopio y de comercialización, que no obvie la rapidez en el pago a quienes producen.

“Esa es la manera en que yo creo que tenemos que trabajar, y son de las cosas que les pedimos atiendan con particular intencionalidad, con mucho rigor”, dijo el Presidente de la República a directivos y decisores, quienes también le escucharon hablar sobre acrecentar la producción porcina, seguir fomentando las fincas de frutales, delimitar áreas allí donde sea posible para la cría de peces, y crecer en la producción de café.

A todos los presentes les pidió que, si las entienden, acojan las ideas compartidas, para impulsarlas y para que así el país esté mejor, y la gente también lo esté.

Fue un encuentro provechoso, que contó con la presencia del Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa; el viceprimer ministro y Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez; el viceprimer ministro, Jorge Luis Tapia Fonseca; el primer secretario del Partido en el territorio, Félix Duarte Ortega, y otros dirigentes.

En la reunión se destacó el valor de la genética para el desarrollo del ganado, de cómo se han ido recuperando las empresas pecuarias y se ha detenido el decrecimiento de la masa ganadera. Sobre un aspecto clave como el plan de contratación, se hizo énfasis en que no se han agotado las potencialidades existentes y es preciso lograr el contacto productor a productor.

El Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, propuso hacer hincapié, más que en los logros, en lo que está pendiente: habló entonces de cómo hay que dar más en la producción de plátano, yuca, o malanga. Y subrayó la necesidad de avanzar en lo referido a la contratación, así como de aprovechar todas las áreas cultivables y trabajar con todos los productores.

La calidad de los suelos y el agua disponible fueron de las fortalezas señaladas por Valdés Mesa al hablar de potencialidades en el territorio: “Cienfuegos tiene un importante compromiso con el aporte al país”, expresó el Vicepresidente.

En lo referente al autoabastecimiento municipal, Jorge Luis Tapia Fonseca destacó que la batalla por desarrollar ese programa se gana en el Consejo Popular. Hay que tener encuentros cercanos con los productores, imponerlos del número de personas que están necesitadas de lo que ellos produzcan, recalcó.

El segundo encuentro de este viernes tuvo como tema el análisis del Programa de la Vivienda y la producción local de materiales de la construcción. El Presidente de la República de Cuba dijo a los cienfuegueros que ellos pertenecen a una de las provincias que mejor está en el asunto analizado.

Hizo referencia a cómo ya eliminaron los pisos de tierra –aunque ahora deben evitar que ese mal se reproduzca-; y elogió que hayan podido recuperarse de las afectaciones ocasionadas por los eventos meteorológicos.

Por razones como esas, dijo, es preciso planificar mejor para ir disminuyendo otros incumplimientos. Y afirmó que si importante es hacer viviendas nuevas, no lo es menos la rehabilitación de las existentes.

Díaz-Canel Bermúdez no pasó por alto una meta que está planteada desde la visita del 2019: trabajar en diseños novedosos y que sean resistentes a las inclemencias naturales.

Sobre lo que está pendiente, el Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, compartió un concepto breve y esencial: “La solución es complicada, pero la solución está en las manos porque está indicado cómo hacerlo”.

Tomado de www.presidencia.gob.cu



