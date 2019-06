Resalta presidente cubano valía de pueblo de Estados Unidos para frenar guerra

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó el significado para el mundo de la valía del pueblo de estadounidense para frenar la guerra, al recordar palabras del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.

Fidel expresó: muchos pueblos del mundo pondrán sus mayores esperanzas en el propio pueblo norteamericana; es el único que puede frenar y poner una camisa de fuerza a los fanáticos del poder, la arbitrariedad y la guerra, escribió en Twitter el jefe de Estado.

Díaz-Canel hace referencia a un discurso del Comandante durante una acto en la oriental provincia de Santiago de Cuba, donde rechazó con firmeza acusaciones del entonces mandatario estadounidense George W. Bush sobre una presunta promoción de Cuba del terrorismo.

En aquella ocasión, el líder histórico de la isla destacó también la entereza del pueblo cubano en la defensa de su soberanía.

