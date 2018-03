Reitera Ramiro Valdés llamado a combatir ilegalidades

Camagüey, Cuba.- El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, reiteró este viernes, en Camagüey, la urgencia de combatir las ilegalidades y hacer un uso eficaz de los recursos.

En un análisis sobre el resultado, al cierre de febrero, de importantes programas socioeconómicos de la provincia, alertó sobre la necesidad de prever, identificar y solucionar de manera oportuna las violaciones.

Con énfasis en el uso racional y eficiente del agua, Valdés Menéndez instó a ser exigentes, pues Camagüey soluciona las deficiencias presentadas el año anterior pero se le detectan 30 nuevas infracciones.

Acerca de los portadores energéticos, el Comandante de la Revolución exigió una rigurosa vigilancia para frenar la cadena de robo de combustible; también conoció sobre el enfrentamiento a las ilegalidades urbanísticas y el programa de la vivienda.

