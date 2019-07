Recuerdan a Frank País y los mártires de la Revolución

Santiago de Cuba. – El pueblo de Santiago de Cuba, en representación de los cubanos, rendirá homenaje este 30 de julio a Frank País García y a todos los mártires de la Revolución, con la peregrinación hasta el cementerio Santa Ifigenia y el acto homenaje en el Callejón del Muro, donde fuera asesinado el combatiente santiaguero.

Al celebrarse hoy el Día de los Mártires de la Revolución, se depositarán flores en Santa Ifigenia en las tumbas de los caídos, en la Placita de los Mártires y ante el monumento a René Ramos Latourt.

Especial recordación tendrá lugar en el Callejón del Muro, sitio donde Frank y su compañero Raúl Pujol cayeron acribillados a balazos por esbirros de la dictadura.

Al final de la tarde se procederá a realizar la tradicional peregrinación del pueblo donde se ratificará que nuestros héroes NO están ni olvidados ni muertos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.