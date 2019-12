Recuerda Canciller de Cuba regreso de héroes a la Isla

La Habana, Cuba. – El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, recordó el regreso a Cuba de los héroes antiterroristas Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero, tras años de encierro en cárceles de Estados Unidos.

En su cuenta en Twitter, el jefe de la diplomacia de la Isla plasmó, que volvieron, justo como prometió Fidel, la alegría estremeció a todo nuestro pueblo y a los amigos y seres justos de este mundo que nos acompañaron en la lucha por su liberación.

La frase Volverán pronunciada por el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, al informar a la población de los pormenores del caso de Los Cinco, dio inicio a la campaña mundial por su liberación.

El abrazo de Gerardo, Ramón y Antonio con el General de Ejército Raúl Castro Ruz, el 17 de diciembre de 2014 en La Habana, sellaron otra página de resistencia de la Isla frente a la política hostil de Estados Unidos.

