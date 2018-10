Recorrió Valdés Mesa áreas del proyecto de tabaco Virginia

El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y Ministros, Salvador Valdés Mesa, incluyó en su recorrido por áreas agrícolas de Pinar del Río el proyecto de tabaco Virginia, en Consolación del Sur.

Se trata de la Unidad Básica de Producción Cooperativa, Julián Alemán, donde se cosecha esa variedad de la hoja que abastecerá a la futura fábrica de cigarrillos de la zona de Desarrollo Mariel.

En esa estructura productiva, Valdés Mesa recibió una detallada información de los inicios de la campaña tabacalera en la provincia, donde además de los recursos indispensables se dispone de un programa tecnológico que permitirá plantar 20 mil hectáreas de la solanácea.

En su recorrido por Pinar del Río insistió en la necesidad de incrementar los rendimientos por hectáreas, y en particular de las capas exportables que sirven de envolturas a los afamados habanos.

