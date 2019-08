Recorre Salvador Valdés Mesa Centros de Investigaciones

La Habana, Cuba. – El Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, visitó el Laboratorio Nacional de Higiene de los Alimentos, lugar encargado del análisis de piensos y materias primas para consumo animal, y del alimento de origen animal para consumo humano.

Valdés Mesa destacó que en ese centro, se crean condiciones para la ampliación de laboratorios con vistas a la acreditación de nuevos métodos de ensayos para la vigilancia de la inocuidad de los alimentos.

En la instalación, se interesó por la composición del personal y el cronograma de las obras constructivas; así como por las condiciones de trabajo creadas, y las posibilidades de capacitación para los investigadores.

Recorrió, además, el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario, entidad adscrita al Ministerio de la Agricultura de Cuba, y encargada de la investigación de enfermedades de los animales.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.