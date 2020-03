Recorre Machado Ventura áreas agrícolas en Ciego de Ávila

Ciego de Ávila, Cuba. – El segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, recorrió áreas de la Empresa de Cultivos Varios La Cuba, en Ciego de Ávila, mayor productora de plátano en el país.

Acompañado por el primer secretario del Partido en el territorio, Carlos Luis Garrido Pérez, el dirigente se interesó por el programa de desarrollo para incrementar el autoabastecimiento y la exportación de varios renglones.

El director de La Cuba, Carlos Blanco Sánchez, refirió que la entidad recupera áreas con el empleo de productos orgánicos y en esta campaña el colectivo aspira plantar unas 500 hectáreas de plátano de diferentes variedades.

Machado Ventura apreció áreas de papa y fríjol y conoció de las perspectivas de la entidad avileña para exportar fruta bomba, pepinillo, ají picante y carbón vegetal, así como también, frutos demandados en el mercado internacional.

