Recibió Presidente de Cuba al enviado especial del Primer Ministro de Japón

La Habana, Cuba. – El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió al enviado especial del Primer Ministro de Japón, excelentísimo señor Keiji Furuya, quien realiza una visita a Cuba en el marco del aniversario 90 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre las dos naciones.

Durante el amistoso encuentro, ambas partes se congratularon por el buen estado de los vínculos bilaterales, especialmente tras la visita que realizó a Cuba, en el 2016, el Primer Ministro japonés excelentísimo señor Shinzo Abe.

La ocasión fue propicia, además, para ratificar la voluntad común de ampliar y diversificar los nexos, sobre todo los comerciales y de cooperación.

Acompañaron al distinguido visitante, el excelentísimo señor Kazuhiro Fujimura, embajador de Japón en la Isla, y Kenichi Masamoto, director de México, Centroamérica y Caribe de la Cancillería japonesa.

