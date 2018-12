Recibió Díaz-Canel las cartas credenciales de nuevos embajadores

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, recibió este viernes las cartas credenciales de nuevos embajadores.

En audiencia solemne fueron recibidos Melita Gabric, embajadora de la República de Eslovenia; Samuel Hendrik Goagoseb, de la República de Namibia; Ngote Gali Koutou, de la República del Chad; y Bárbara Jones, de Irlanda.

Asimismo, Díaz-Canel y Rodríguez Parrilla recibieron a Ngedikes Olai Uludong, embajadora de la República de Palau; Akylbek Kamaldinov, de la República de Kazajstán y Boomo Frank Sofonia, del Reino de Lesotho.

Los diplomáticos presentaron las cartas credenciales que los acreditan como embajadores de sus países en la República de Cuba, y depositaron una ofrenda floral ante el Monumento a José Martí, en la Plaza de la Revolución.

