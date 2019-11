Recibió Díaz-Canel al Canciller de Laos

La Habana, Cuba. – El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió en la tarde de este lunes al compañero Saleumxay Kommasith, ministro de Relaciones Exteriores de la República Democrática Popular Laos, quien realiza una visita oficial a nuestro país.

En un clima fraternal intercambiaron sobre el excelente estado de las relaciones bilaterales, que arribaron el pasado 4 de noviembre a su 45 aniversario. Ambas partes ratificaron la determinación de seguir profundizando los históricos lazos de hermandad entre ambas naciones. En ese contexto, el Presidente cubano rememoró también su visita a Laos en noviembre del pasado año. Asimismo, dialogaron acerca de otros temas de la actualidad regional e internacional.

Acompañaron al distinguido visitante Khaykhamphithoune Phoxay, secretario Permanente de la Cancillería de Laos, y Anouphone Kittirath, embajadora en la Isla caribeña.

Por la parte cubana participaron además la viceministra de Relaciones Exteriores, Ana Teresita González Fraga, y el director de Asia y Oceanía del MINREX, Alberto Blanco Silva.

