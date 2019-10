Recibieron Raúl y Díaz-Canel a Nikolai Patrushev

La Habana, Cuba. – El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, y el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República, recibieron en la tarde de este martes a Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, quien realiza una visita de trabajo a nuestro país.

Durante el encuentro tuvieron la oportunidad de intercambiar sobre el excelente estado de las relaciones entre ambas naciones y su desarrollo perspectivo.

Nikolai Patrushev fue director de la organización que sucedió al Comité para la Seguridad del Estado KGB, desde 1999 hasta 2008, cuando ocupa el cargo de Secretario del Consejo de Seguridad de Rusia.

En la reunión con las autoridades cubanas participaron también Alexandr Venediktov, vicesecretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, y el embajador Andrei Guskov.

