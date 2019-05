Reciben en Cuba a Viceprimer Ministro eslovaco

El Vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas Ruiz, recibió este lunes al Viceprimer Ministro de Inversiones e Informatización de la República Eslovaca, Excelentísimo señor Richard Raši, quien se encuentra en Cuba en visita de trabajo.

En el encuentro, ambas autoridades intercambiaron sobre las relaciones y las perspectivas de su desarrollo, e igualmente expresaron satisfacción por el progreso de la cooperación mutua, sobre todo en el sector energético.

El encuentro finalizó con la firma del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Cuba y el Gobierno de la República Eslovaca, para la Consolidación de las Relaciones Económicas, así como fomentar la colaboración científica y tecnológica.

La delegación eslovaca estuvo compuesta, además, por el embajador de la República Eslovaca en Cuba, y por funcionarios del Ministerio de Finanzas y del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos.

