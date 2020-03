Recibe Viceprimera Ministra de Cuba a Canciller de Benin

La Habana, Cuba. – La Viceprimera Ministra de la República de Cuba, Inés María Chapman Waugh, recibió este lunes, al ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación de la República de Benin, Excmo. Sr. Aurélien Agbénonci, quien realiza una visita oficial a nuestro país.

En un ambiente cordial, ambas partes intercambiaron sobre el buen estado de las relaciones bilaterales y ratificaron el interés mutuo de fortalecer los históricos lazos existentes entre los dos países.

La ocasión fue propicia además para intercambiar sobre otros temas de la agenda internacional.

Acompañaron al distinguido visitante, Excmo. Sr. Cyr Koty, Embajador de Benin en Cuba; el Sr. Alain Ayadokoun, director adjunto del Despacho del Ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación; el Sr. Hervé S.K. Zanvo, consejero técnico para la Administración, el Desarrollo Personal y el Diálogo Social del Ministro.

Por la parte cubana estuvieron presentes, Gisela García Rivera, directora de África Subsahariana y otros funcionarios del MINREX.

