Recibe Díaz-Canel a su Eminencia el Cardenal Timothy Dolan

La Habana, Cuba. – El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió en la tarde de este martes a su Eminencia el Cardenal Timothy Dolan, Arzobispo de Nueva York, quien realiza una visita a nuestro país por invitación del Presidente cubano y de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.

Esta es la primera visita de Su Eminencia a la Isla, donde ha sido acogido con hospitalidad y respeto. Durante su estancia, ha sostenido intercambios con miembros de la Conferencia de Obispos Católicos y ha visitado lugares asociados a la actividad de la Iglesia y otros sitios de interés. También ha oficiado varias misas, entre ellas, en la Basílica Menor de la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba y en la Catedral Metropolitana de La Habana.

Durante el encuentro acompañaron al Cardenal Dolan, el Obispo Auxiliar del condado de Brooklyn, Nueva York, Octavio Cisneros; y el Obispo Emilio Aranguren Echeverría, Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.

Junto al Presidente de la República participaron el canciller Bruno Rodríguez Parilla; y Caridad Diego Bello, Jefa de la Oficina de Atención a Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

