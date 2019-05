Recibe Cabrisas a Ministra de Industria, Comercio y Turismo de España

Ricardo Cabrisas Ruiz, Vicepresidente del Consejo de Ministros, recibió en la tarde de este lunes a María Reyes Maroto Illera, Ministra de Industria, Comercio y Turismo del Reino de España.

La dignataria se encuentra al frente de una amplia delegación que participa en la Feria Internacional de Turismo FITCuba 2019, en la cual España es el país invitado de honor.

Durante el encuentro el Vicepresidente Cabrisas señaló el buen estado de las relaciones entre Cuba y España, país que se confirma como uno de los principales socios de Cuba en los ámbitos comerciales y de negocios, así como en la cooperación internacional.

Asimismo, reconoció la posición del gobierno español ante la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, liderando dentro de la Unión Europea el rechazo a esta medida.

