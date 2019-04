Rechaza Díaz-Canel intento golpista en Venezuela

La Habana, Cuba. -El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel rechazó el intento de golpe de Estado en Venezuela, promovido por la oposición violenta, quienes intentan por la fuerza derribar a la Revolución Bolivariana.

En su cuenta de Twitter, el mandatario cubano expreso Rechazamos este movimiento golpista que pretende llenar de violencia al país. Los traidores que se han colocado al frente de este movimiento subversivo, han empleado tropas y policías con armas de guerra en una vía pública de la ciudad para crear zozobra y terror.

Esta madrugada un reducido grupo de militares traidores al chavismo, con la participación directa del autoproclamado presidente Juan Guaidó y el opositor Leopoldo López protagonizan un intento de golpe de Estado, ocupando algunas calles en una zona de Caracas y convocando a la violencia.

Autoridades venezolanas han informado en la red Tuitter que el país se mantiene en calma y bajo control y que solo un reducido grupo se ha involucrado en la aventura golpista, mientras el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello convocó al pueblo a salir a las calles para defender la Revolución.

