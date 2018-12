Realizan resumen de un año de trabajo federadas villaclareñas

Con la presencia de Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político y Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas, trascendió en Villa Clara la Asamblea de Balance X Congreso de esa organización.

En la cita con sede en la Escuela del Partido en Santa Clara, se convocó a las féminas a potenciar su labor con el apoyo comunitario, pues su funcionamiento resulta la columna vertebral del trabajo.

Durante la Asamblea de Balance X Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas en Villa Clara, se destacó la importancia de las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, y los Tribunales de Familia, en la búsqueda de soluciones a problemáticas familiares.

En la reunión se presentó el nuevo secretariado encabezado por Mayelín Díaz como secretaria general y las delegadas al cónclave de las federadas, a efectuarse el año próximo en La Habana.

