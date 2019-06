Reafirma Canciller voluntad de Cuba de fortalecer lazos con el Caribe (+Fotos)

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ratificó hoy la voluntad de continuar fortaleciendo las relaciones con los países miembros de la Comunidad del Caribe, Caricom.

En la VI Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de ese órgano, que se desarrolla en Guyana, el Canciller calificó a ese foro como un espacio propicio para intercambiar sobre el desarrollo de las relaciones bilaterales.

La continuidad de estos encuentros es muestra incuestionable de la fortaleza de nuestros vínculos; el Caribe y Cuba compartimos una historia común y enfrentamos desafíos similares, destacó.

Bruno Rodríguez hizo referencia a las actividades en Guyana del Centro Regional para la Estimulación el Desarrollo de Niños y Jóvenes con Necesidades Educativas Especiales Asociadas a Discapacidad, donde profesionales cubanos y de esa nación han ofrecido tratamiento.

El Canciller cubano, Bruno Rodríguez, resaltó hoy en Georgetown, Guyana, los pasos conjuntos dados por Cuba y la Comunidad de Estados del Caribe para enfrentar el cambio climático.

Durante la inauguración de la VI Reunión Ministerial Caricom-Cuba, aseguró que resulta inquietante la vulnerabilidad que presentan nuestras naciones ante los efectos de ese fenómeno global; es precisamente en esta esfera en la que hemos venido dando importantes pasos en los últimos años, enfatizó el jefe de la diplomacia cubana.

En ese sentido, las dos partes han firmado instrumentos para la cooperación, como el rubricado por la Defensa Civil de Cuba y la Agencia Caribeña de Manejo de Desastres y Emergencia, detalló.

También, recientemente en Santa Lucía rubricaron una Declaración de Compromiso para el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana hidrometeorológicos en el Caribe, agregó.

DECLARACIÓN DE BRUNO RODRIGUEZ PARRILLA, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE CUBA, EN LA SEXTA REUNIÓN DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE CARICOM – CUBA. GEORGETOWN, GUYANA, 14 DE JUNIO DE 2019

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.