Con Raúl y Díaz-Canel sesiona el Parlamento (+Fotos)

El Primer secretario del Partido, Raúl Castro Ruz, y el presidente Miguel Díaz-Canel, asisten a los trabajos de la Asamblea Nacional, que hoy conocerá del Plan de la Economía y el Presupuesto para el próximo año, y continuará los debates del proyecto constitucional.

Después de comprobar el quorum necesario, el presidente de la Asamblea, Esteban Lazo, dio la bienvenida a 8 nuevos diputados, quienes juraron sus cargos el miércoles último.

Lazo se refirió a la amplia participación popular en los debates del proyecto de Constitución, que confirma que el pueblo es el principal protagonista de las transformaciones que se llevan a cabo en nuestro país.

Estamos seguros que estaremos a la altura de la madurez política de quienes representamos, subrayó el presidente del parlamento luego de recordar que en el más reciente Pleno del Comité Central del partido, Raúl alabó el aporte popular.

El Secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, informó a los diputados acerca de los decretos leyes aprobados entre abril y diciembre de este año, los cuales suman un total de 7.

En el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura del Parlamento, explicó que de los 253 acuerdos, 85 son referidos a condecoraciones, y más de una veintena abordan la ratificación de tratados internacionales.

Este año, agregó Homero Acosta, se aprobaron 32 concesiones de beneplácito a embajadores, y hubo un movimiento de 21 jueces profesionales del Tribunal Supremo Popular, y 18 fiscales.

Resaltó que desde abril hasta diciembre, 12 ha sido la cifra de liberación de Vicepresidentes del Consejo de Ministros, Titulares, y Presidentes de Institutos, al tiempo que se decretaron dos duelos nacionales.

