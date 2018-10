Raúl y Díaz-Canel en acto por Aniversario de Gesta Independentista (+Fotos)

Con la presencia del Primer Secretario del Partido, General de Ejército Raúl Castro, y del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, se desarrolla el acto central por el aniversario 150 del inicio de las guerras por la independencia de Cuba.

En el mismo sitio donde Carlos Manuel de Céspedes le dio la libertad a sus esclavos, tiene lugar la evocación de ese trascendental hecho que marcó el inicio de nuestra única Revolución.

Justo 150 años han transcurrido desde aquel grito de guerra que cambió la vida e historia de Cuba, el 10 de octubre de 1868, cuando se oyó el canto emocionado del esclavo libre, y Demajagua enardecida, quebrantada.

La decisión de los cubanos fue luchar contra el colonialismo español con una bandera y un grito libertario: Independencia o Muerte.

