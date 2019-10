Ratifican Cuba y México voluntad de continuar nexos

Ciudad de México. – Los gobiernos de Cuba y México ratificaron en esa nación vecina, la voluntad de continuar desarrollando el diálogo político diplomático, y de ampliar relaciones económico-comerciales, de inversión y cooperación.

Así lo hizo notar en su cuenta en Twitter, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, al referirse a los resultados del cordial encuentro entre el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y su anfitrión Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario mexicano expresó que la presencia en su país del Presidente de Cuba, resulta importante porque los pueblos cubano y mexicano son hermanos, y puntualizó que el vínculo es histórico, pues México siempre ha tenido muy buena relación con el pueblo y gobierno de Cuba.

Por su parte, Díaz-Canel manifestó la emoción que significa volver al entrañable México, tan ligado a nuestra historia y a la de toda Latinoamérica.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.