Ratifica Presidente de Cuba lazos de solidaridad con Venezuela

La Habana, Cuba. – El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ratificó los lazos de solidaridad con Venezuela a propósito de la llegada a la nación sudamericana de un grupo de galenos para apoyar en la lucha contra el nuevo coronavirus.

El mensaje de Díaz-Canel incluyó además un artículo del diario Granma sobre los expertos que arribaron a Caracas, para asesorar en la protección a los colaboradores cubanos que ya prestaban servicios en ese país.

El equipo de galenos está integrado por especialistas en epidemiología, virología, terapia intensiva y clínica médica, miembros del Contingente Internacional Henry Reeve, de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias.

En otro mensaje publicado en la red social, el mandatario de la Isla destacó el pensamiento solidario del líder histórico de la Revolución, Fidel, y el carácter humanista del proceso cubano.

