Racionalidad y eficiencia de Cuba ante nuevo coronavirus

Holguín, Cuba. – El Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, instó en Holguín a trabajar racionalmente y con eficiencia en la implementación del plan del país, para la prevención y control del nuevo coronavirus Covid-19.

Durante el encuentro con dirigentes del Partido, gobernadores, funcionarios del Poder Popular y autoridades de Salud de las seis provincias de la región oriental y sus 67 municipios, Díaz-Canel llamó a realizar todos los esfuerzos para enfrentar la amenaza sin alarmas.

El presidente subrayó que el plan es una tarea de gran envergadura, que exige evitar consignas y actuar con realismo, para modelar las situaciones posibles en cada momento o lugar, y hallar soluciones adecuadas.

Destacó que ante la amenaza del nuevo coronavirus, Cuba se prepara en un clima de seguridad y confianza, que demanda la máxima comprensión y participación del pueblo.

El Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, el vicepremier Roberto Morales Ojeda, y el titular de Salud, José Ángel Portal Miranda, señalaron en Holguín varias aristas del plan del país para la prevención y control del Covid-19.

Se destacó la capacitación del personal involucrado en la atención sanitaria y sus aseguramientos, también el control al tránsito de viajeros en puertos, marinas y aeropuertos, así como en instalaciones hoteleras y extra hoteleras que los reciben.

El Oriente vigilará el recalo de migrantes en sus costas para aplicar los protocolos establecidos, a la vez que requiere preparación puntual de las estructuras de gobierno locales, sus grupos de trabajo y médicos de familia.

El plan de Cuba contra el nuevo coronavirus fue apreciado en su pertinencia por los participantes, en tanto establece un instrumento adecuado a la magnitud de la amenaza y su potencial impacto.

