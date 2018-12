Racionalidad en el uso del gasto presupuestado (+Fotos)

La Ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, resumió a los parlamentarios la ejecución del presupuesto del Estado en este año, que atendió las demandas financieras para el sostenimiento de los servicios básicos, así como la recuperación de los daños provocados por el huracán Irma.

En la Asamblea Nacional, con la presencia del Primer Secretario del Partido, Raúl Castro y el Presidente Miguel Diaz-Canel, informó que más del 50 por ciento de los gastos se concentran en los sectores de la Educación y Salud Pública.

Resaltó que se proyectan mil 780 millones de pesos de gasto en cultura y deporte, para diversificar las ofertas artísticas en los municipios.

Para financiar los gastos de la seguridad social se destinará por el presupuesto del estado la cifra superior a 6 mil 600 millones de pesos, garantizando las pensiones a más de 1 millón de personas.

El Presupuesto del Estado ampara importantes políticas sociales como la asistencia social, y financia gastos para los subsidios a la venta de materiales de construcción y las acciones comprendidas en la Tarea Vida.

La Ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, ponderó que el sector estatal genera el 85 por ciento de las recaudaciones para financiar los gastos presupuestarios, como validación de la prevalencia de la propiedad estatal socialista sobre los medios fundamentales de producción.

Entre los aspectos que se introducen en el presupuesto del estado para 2019, dijo Pedraza a los diputados, sobresale la aplicación del impuesto por la ociosidad de tierras en Artemisa, Mayabeque y Matanzas.

Subrayó además la implementación del cobro del impuesto sobre los ingresos personales a los atletas que se contratan en el exterior y a marinos enrolados en buques extranjeros.

Luego de conocer la propuesta del Plan y el Presupuesto de la Economía para el venidero año, así como el dictamen para hacer realidad esos documentos, varios diputados ofrecieron sus valoraciones.

La parlamentaria Milagros de la Caridad Pérez Caballero llamó la atención en la necesidad de informar mejor a los trabajadores desde la base, sobre las posibilidades que tienen de elevar la eficiencia y el cumplimiento de las tareas productivas.

Por su parte, la diputada Jazmín Argosto expresó en la Asamblea Nacional que es preciso una mayor fiscalización de las cuentas por pagar y por cobrar, y de incumplirse se proceda a la demanda de las entidades incumplidoras.

Ulises Guilarte de Nacimiento destacó que hay que seguir batallando por evitar el desvío de recursos, e instó a aprovechar las reservas de cada entidad de la producción y los servicios para satisfacer las demandas del pueblo.

El imperativo de potenciar el ahorro, la disciplina y el control de los recursos, sobre todo de los portadores energéticos, fue resaltado por la diputada Esther Dupón en la Asamblea Nacional.

En representación de los electores de Holguín la diputada hizo énfasis en las posibilidades de aprovechar los programas del desarrollo local para elevar la producción de mercancías y la eficiencia en los servicios.

Por su parte, el diputado Néstor Bárbaro Hernández, de la provincia de Granma, se refirió en su intervención a la necesidad de evitar que existan entidades con pérdidas, y buscar alternativas para sustituir importaciones y desarrollar rubros exportables.

En ese sentido también el diputado José Barrero Sotomayor, insistió en ser más rigurosos para el cumplimiento del plan y el presupuesto del Estado, que tributan a mejor calidad de vida del pueblo.

La Asamblea Nacional adoptó hoy una Declaración que reconoce el trabajo de nuestros médicos en Brasil y destaca la entrega de esos profesionales de la salud.

A propuesta de la diputada Cristina Luna, presidenta de la Comisión de Salud y Deportes, el parlamento adoptó ese texto, que califica a esos galenos como un contingente de mujeres y hombres que llevaron la salud a los brasileños.

Es triste y lamentable que el presidente recién electo de Brasil, Jair Bolsonaro, aliado del imperialismo y de la extrema derecha anticubana de Miami, haya privado a millones de personas de ese servicio esencial para la vida, subraya la declaración parlamentaria.

Tras una propuesta de la diputada camagüeyana Regina Balaguer, también la Asamblea Nacional envió una felicitación a la bailarina y coreógrafa Alicia Alonso, quien hoy cumple 98 años.

