El Proyecto constitucional entre los sindicalistas

En el análisis del Proyecto de Constitución de la República de Cuba, efectuado este lunes en la sede de la Central de Trabajadores de Cuba, trascendió la propuesta de que se incluya en los fundamentos económicos la participación de los obreros en la conformación, ejecución y control del plan de economía.

En la asamblea que inició en la CTC el proceso de reflexión por área sobre la nueva Carta Magna, varias intervenciones se refirieron al concepto de cooperativa y destacaron que el trabajo es un derecho y un valor primordial en la sociedad.

Otro tema analizado por afiliados y dirigentes de la Central de Trabajadores de Cuba se refirió a los años que debía permanecer un presidente en el cargo y la edad para ocuparlo.

Varias sugerencias a la nueva carta magna abordaron la obligación de un funcionario estatal o del gobierno en hacer cumplir la legalidad en tiempo y forma.



