Primer Vicepresidente cubano se reúne con compatriotas en Ginebra (+Fotos)

El primer vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, mantuvo un emotivo encuentro con los miembros de las misiones diplomáticas de Cuba en Suiza, y ante los organismos internacionales en Ginebra.

Valdés Mesa explicó sobre los programas puestos en marcha por el Ejecutivo del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en sectores de impacto para la población como la construcción de viviendas, la producción de alimentos y la mejora del transporte público.

Todo ello en un contexto que calificó de complejo ante el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto a Cuba parte de Estados Unidos, recrudecido a su máxima expresión tras la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.

Además de su participación en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo, que este año celebra sus 100 años de historia, Valdés Mesa cumplirá un amplio programa de actividades en Ginebra.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.