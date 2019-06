Primer vicepresidente cubano evalúa inversiones en la agricultura

Salvador Valdés Mesa, Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, evaluó el cumplimiento de las inversiones priorizadas en la agricultura de Artemisa, durante un encuentro con empresarios de ese Ministerio y las principales autoridades de la provincia.

Valdés Mesa precisó que el proceso inversionista, al igual que otros programas, también sufre el impacto de las limitaciones de carácter financiero y de aseguramiento material, por lo cual corresponde el control riguroso de las obras contempladas en el plan.

El también miembro del Buró Político convocó a los directores de empresas a imprimirles ritmo a las obras y buscar soluciones para salvar la falta de mano de obra y equipos.

Añadió que urge crecer en áreas dedicadas a la producción de alimentos, en los rendimientos y en la producción de semillas, para reducir las importaciones de alimentos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.