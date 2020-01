Presidió Cabrisas Comisión Intergubanamental en Caracas

Caracas, Venezuela. – El viceprimer ministro cubano, Ricardo Cabrisas, presidió en la ciudad de Caracas la vigésima sesión de la Comisión Intergubernamental del Convenio Integral de Cooperación entre Cuba y Venezuela.

La Comisión sesionó desde el 16 de enero hasta este domingo, con el objetivo de examinar el comportamiento de la cooperación bilateral y de fortalecerla en beneficio de ambos pueblos.



El histórico convenio entre Cuba y Venezuela fue firmado en Caracas en el año 2000, por el presidente Hugo Chávez y el comandante en Jefe Fidel Castro; y entre los aspectos más importantes se priorizó el desarrollo en los sectores de la salud, educación, deporte, turismo, agricultura, energía y petróleo.

Veinte años después los logros del convenio se traducen en enormes avances para ambas naciones, y la alianza es considerada actualmente como la mayor en el mundo, firmada entre dos países para beneficio de sus pueblos.

