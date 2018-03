Presidente de Kenya inaugura embajada en La Habana

La Habana, Cuba.- El presidente de la República de Kenya, Uhuro Kenyatta, inauguró oficialmente la embajada de ese país africano en Cuba, acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.

La titular kenyana de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Mónica K. Juma, y el canciller cubano, suscribieron un documento jurídico sobre exención de visado para asuntos diplomáticos o pasaportes oficiales.

Dicho acuerdo tiene por objetivo facilitar los viajes de ciudadanos de ambas naciones, y promover las relaciones bilaterales y la cooperación en distintos ámbitos, voluntad expresada por los presidentes Raúl Castro Ruz y Uhuro Kenyatta.

La canciller kenyana destacó que ésta es la primera embajada abierta por su país en el Caribe, un acto histórico, pues simboliza la importancia que se le concede al fortalecimiento de los vínculos de amistad con la isla.

Dialogan Raúl Castro Ruz y Presidente de Kenya

