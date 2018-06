Presidente indio entusiasta por su primer viaje a Cuba

Al iniciar una gira que lo llevará primero a Grecia y luego a Surinam, el presidente de la India, Ram Nath Kovind, expresó su entusiasmo en realizar su primera visita a Cuba el próximo jueves.

Antes de partir, el encargado de Negocios de La Habana en Nueva Delhi, Juan Carlos Marcof, le reiteró que es un honor recibir por primera vez a un jefe de Estado de ese país, unido a Cuba por profundos lazos históricos.

Kovind comenzará su estancia por Santiago de Cuba, donde rendirá honores a Fidel en el cementerio de Santa Ifigenia, y luego en La Habana, sostendrá un encuentro con el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y depositará una ofrenda floral ante el Monumento de Martí en la Plaza de la Revolución.

Se prevé que ambos países firmen memorandos de entendimiento en las esferas de biotecnología, medicina tradicional, plantas medicinales y homeopatía.

