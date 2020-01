Presidente de Cuba lidera reunión con sindicatos

La Habana, Cuba. – Con el objetivo de analizar el Plan de la Economía para el presente 2020, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó hoy un intercambio con dirigentes sindicales cubanos.

Díaz-Canel expresó en el encuentro que no hay un escenario en Cuba donde el movimiento sindical no tenga voz, hay que salir a combatir junto a las administraciones para cumplir los planes, publica la Presidencia de Cuba en Twitter.

En ese sentido, el dignatario cubano explicó que la tarea más importante de hoy es cumplir ese Plan en medio del recrudecimiento del bloqueo, así como destacó la importancia de ese proceso de discusión con los trabajadores, el cual debe aportar, convocar y conmover a cada cubano.

Además, reiteró el papel de la Central de Trabajadores de Cuba como impulsora de los obreros y las administraciones, donde juega un papel relevante en el cumplimiento de las tareas primordiales del país.

El ministro de Economía, Alejandro Gil, intervino en la sede de la Central de Trabajadores de Cuba, dando una explicación sobre el cumplimiento del Plan, la sustitución de importaciones y el ahorro de los recursos materiales.

En el encuentro, Meisi Bolaños, ministra de Finanzas y Precios, hizo un llamado a maximizar los ingresos, a trabajar por el crecimiento del comercio, y a una mayor eficiencia y racionalidad en los gastos para evitar las pérdidas económicas.

Bolaños se refirió a la necesidad de continuar mejorando la calidad de los servicios, así como aprovechar las medidas establecidas por el gobierno para aliviar las tensiones sufridas en los últimos meses.

Junto a Díaz-Canel, encabezaron también el intercambio, Ulises Guilarte, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, y la miembro del secretariado nacional, Milagros Pérez.

