Presidente de Cuba analiza marcha de la zafra azucarera

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó hoy en el análisis de la marcha de la zafra azucarera, la siembra de caña, la reparación de los centrales, las inversiones extranjeras y las exportaciones en el sector.

Díaz-Canel también recibió información acerca de los preparativos para la próxima contienda, la situación del transporte automotor, ferroviario, el mantenimiento de las maquinarias y la preparación del personal.

En el encuentro, se insistió en que es indispensable la calidad en todo el proceso de reparación, para evitar paradas por roturas, y lograr una buena eficiencia industrial.

El jefe de Estado precisó que hay que incrementar los ritmos de siembra en varias provincias que presentan atraso, y abogó por incrementar la producción de derivados y de azúcar ecológica, por tener esos rubros un alto valor en el mercado internacional.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.