Presidente cubano visita sitios de La Habana

La Habana, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel realizó un recorrido por varios puntos de la capital cubana, cuando faltaban solo horas para que Cuba festejara el aniversario 60 del triunfo de la Revolución, acontecimiento ocurridó el 1 de enero de 1959.

En horas tempranas el presidente cubano visitó la localidad de Calabazar, en el municipio Arroyo Naranjo donde acompañado por Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la capital recorrió las calles, donde recibió el apoyo del pueblo que de manera entusiasta salió a la vía.

Otros emblemáticos sitios visitados en el último día del año por Miguel Díaz-Canel fueron los municipios de Boyeros, Cerro y Centro Habana, donde recorrió el Barrio Chino y departió con el pueblo y los trabajadores de los diversos establecimientos allí existentes, también hizo una caminata por el boulevard de San Rafael, donde el pueblo siguió sus pasos por la popular artería peatonal de La Habana.

Hace pocas horas el mandatario cubano a través de su cuenta en la red social Twitter felicitó al pueblo cubano por el Aniversario 60 de la Revolución y el advenimiento del año 2019.

(Visited 1 times, 153 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.