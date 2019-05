Presidente cubano recorre objetivos económicos en Granma (+Fotos)

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, estuvo este miércoles en la granja de cría intensiva de Tilapias La Cascada situada en la zona de Barranca en el municipio de Bayamo que reinició sus producciones el pasado año.

Díaz-Canel, conoció los excelentes resultados productivos de esa unidad de cría intensiva de 2 especies de Tilapias, significó que es altamente productivo ese programa puesto en práctica en las provincias de Granma y Villa Clara.

Conformar un programa de recuperación pesquera en Cuba, orientó concretar el mandatario cubano, al intercambiar en la Unidad La Cascada, con Iris Quiñones, Ministra de la Industria Alimentaria y la Pesca, Alejandro Gil, titular de Economía y Planificación y otros dirigentes.

Miguel Díaz-Canel, dijo que ese programa se analizará en las reuniones del Consejo de Ministros, destinado a concretar encadenamientos productivos, empleos, fondos exportables y sustituir importaciones.

El Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo este miércoles intercambios con alumnos, directivos y docentes de la Universidad de Granma e insistió en que esos centros contribuyan a solucionar problemas de la nación.

En el primer día de la Segunda visita Gubernamental a Granma, Díaz-Canel, también sostuvo un encuentro con el campesino Humberto Labrada, en cuya finca cercana a Bayamo crea las condiciones para poner en explotación un novedoso proyecto avícola de ceba, proceso industrial y venta de pollos.

Este miércoles el mandatario cubano, estuvo en la Empresa Genética Manuel Fajardo, de Jiguaní, que aporta ejemplares de alto valor genético entre ellos la raza Charol, y que retomó el trasplante de embriones, mediante el cual se lograron ya los tres primeros ejemplares en igual número de reses.

Díaz-Canel, también estuvo en el combinado del mármol Manuel Hernández Osorio, de Jiguaní, áreas del Polo productivo Cautillo Bejuquero y el centro local Siboney de producción de materiales de la construcción en Bayamo.

