Felicitaciones a nuestro cantautor Amaury Pérez Vidal, nacido de dos artistas inmensos de la radio y la televisión hace 65 años; Cuba te abraza, Amaury, por tu obra y tu fidelidad, publicó hoy Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, el mandatario transmitió sus saludos al poeta, guitarrista y cantante cubano, miembro fundador del Movimiento de la Nueva Trova.

Las canciones de Amaury tienen cercanías al jazz y al pop, otras mezcladas con la Música rock, y su línea de creación más reciente se basa en el estilo de la canción romántica.

El reconocido compositor, hijo de dos figuras emblemáticas de la Televisión Cubana, Amaury Pérez García y Consuelito Vidal, es además intérprete, productor discográfico, escritor, guionista y conductor de radio, y de televisión.

