Presidente Cubano @DiazCanelB abre cuenta en Twitter

El Ministerio de Relaciones de Cuba(MINREX) anuncia en un twiter que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ya se encuentra en esa red social en la dirección @DiazCanelB.

El presidente cubano había anunciado en el pasado Congreso de la UPEC que antes de diciembre estaría en Twitter y justamente en esta histórica fecha cumplió con su promesa. El encabezado de la cuenta de Díaz-Canel recrea la histórica imagen de la campana del ingenio La Demajagua y lleva la frase “150 años ¡Somos Cuba!” En su presentación, Díaz-Canel indica: “Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba.

El encabezado de la cuenta de Díaz-Canel recrea la histórica imagen de la campana del ingenio La Demajagua y lleva la frase “150 años ¡Somos Cuba!”.

En la descripción de su perfil, Miguel Díaz-Canel indica “Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Comprometido con las ideas martianas de Fidel y Raúl”.

A los 14 minutos de lanzar su primer tweet, Díaz-Canel alcanzaba los 378 seguidores y 72 retweets, además de 83 Me gusta y 15 comentarios.

La cuenta del mandatario cubano ya tiene una insignia azul junto al nombre del perfil; la misma significa verificación y sirve para confirmar su autenticidad.

Tomado de Cubadebate.

(Visited 1 times, 27 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.