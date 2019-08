Presidente cubano denuncia mentiras de Jair Bolsonaro

La Habana, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel denunció en la red social Twitter que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro vuelve a mentir con vulgares calumnias sobre la mayor isla del Caribe y el programa Mais Médicos.

El Presidente Bolsonaro miente una vez más. Vergonzoso su servilismo a #EEUU. Sus vulgares calumnias contra #Cuba y el programa #MaisMedicos jamas podrán engañar al hermano pueblo brasileño, que bien sabe de la nobleza y humanidad de la cooperacion médica cubana. #SomosCuba, escribió en su cuenta en Twitter el mandatario cubano.



En un ataque frontal contra los médicos cubanos que prestaban servicio en Brasil, Jair Bolsonaro afirmó hace unas horas que su presencia en el gigante sudaméricano tenía por objetivo «formar núcleos de guerrilla», una burda y desfachatada mentira que tiene como objeto justificar su abierta oposición al programa Mais Médicos, con el cual Cuba ayudó a mejorar la salud del pueblo brasileño y salvar mile de vidas en las regiones más pobres y apartadas.

Desde su campaña electoral Bolsonaro desarrolló una febril actividad contra el programa Mais Médicos, el cual fue cancelado cuando Cuba decidió retirar de Barsil a sus colaboradores ante la creciente agresividad del político y sus círculos más intimos contra los médicos de la isla.

