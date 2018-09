Preside Raúl clausura de Congreso cederista

Con la presencia del primer secretario del Comité Central del Partido, General de Ejército, Raúl Castro Ruz se realiza en el capitalino Palacio de Convenciones la sesión clausura del IX Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución, CDR, que celebran su aniversario 58 de fundados por Fidel.

En esta última jornada presentan el nuevo Secretariado Ejecutivo y la Dirección Nacional electos, revelan los resultados de la Emulación Noveno Congreso y los Premios del Barrio Especiales.

Los delegados debaten temas medulares para revitalizar la organización, entre ellos el funcionamiento orgánico, la política de cuadros, la vigilancia popular revolucionaria y el trabajo con la familia en especial con los jóvenes.

En el Congreso, los cederistas ratifican el compromiso de continuar con el legado y ejemplo de Fidel, defendiendo el Socialismo.

