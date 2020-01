Preside Machado Ventura Asamblea de la UJC en Sancti Spíritus

Sancti Spíritus, Cuba. – El segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, preside la Asamblea de Balance XI Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), que se realiza hoy en la Universidad José Martí de Sancti Spíritus.

Lo acompañan Susely Morfa, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC; Deivy Pérez, primera secretaria del Partido en el central territorio; y Yadira Díaz, primera secretaria de la organización juvenil en la provincia.

Los delegados de todos los municipios espirituanos así como invitados se reúnen en sesión plenaria para presentar el resumen del trabajo en comisiones y una síntesis del informe sobre lo realizado desde el último congreso.

En esta jornada además serán elegidos los miembros del buró provincial de la UJC y los delegados al próximo Congreso, a celebrase en abril próximo con el lema Tu futuro, hoy.

