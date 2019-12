Preside Díaz-Canel XVII Cumbre del ALBA-TCP en Cuba

La Habana, Cuba. – El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, encabeza hoy la VII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) que sesiona en La Habana.

A esta edición del foro regional asisten además los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro; el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves; y otros representantes políticos.

La cita abordará el papel del ALBA-TCP en a la situación regional marcada por el golpe de Estado en Bolivia contra el presidente Evo Morales, movilizaciones populares antineoliberales en Chile y Colombia, y el aumento de la hostilidad de Estados Unidos contra Cuba.

Mandatarios y representantes políticos celebrarán el aniversario del mecanismo regional fundado el 14 de diciembre de 2004 por los líderes de la Revolución cubana, Fidel Castro, y la Bolivariana, Hugo Chávez.

