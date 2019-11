Presentan nueva cartera de negocios en Cuba

La Habana, Cuba. – En una situación compleja por el recrudecimiento del bloqueo, la persecución financiera, y las afectaciones por fenómenos climatológicos, Cuba ratifica que busca soluciones para cumplir con las obligaciones de proveedores extranjeros.

Al presentar la nueva cartera de oportunidades del sector hasta 2021, Rodrigo Malmierca, Ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, informó que suman hoy 460 proyectos, con un monto de inversión ascendente a 11 mil millones de dólares.

En el contexto de la Feria Internacional de La Habana, señaló que aunque hay menos proyectos existen 174 millones de dólares más de capital invertido.

Anunció que se incorporan 74 nuevos negocios vinculados a las industrias alimentaria, ligera, sideromecánica, turismo y otros, en tanto otros 125 se retiran pues se han concretado.

La más actual cartera de negocios cubana, presentada hoy en la Feria Internacional de La Habana, contiene proyectos para incrementar el encadenamiento productivos en todos los sectores del país.

El Ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, afirmó que Cuba mantiene la protección necesaria a los inversores y socios foráneos que se establezcan en la nación, y resaltó el compromiso de apoyar a los interesados en la concreción de nuevos negocios.

De octubre del último año hasta la fecha, abundó, se aprobaron 25 negocios, incluyendo reinversión, y prórrogas por más de mil 700 millones de dólares, y 15 de esos proyectos avanzan en sus procesos inversionistas.

Ratificó Malmierca que nuestro país refuerza la determinación de apostar por más flujos de inversión extranjera en la estrategia de desarrollo.

En el contexto de la Feria Internacional de La Habana, la Directora General de la Zona de Desarrollo Mariel, Ana Teresa Igarza, informó sobre el avance de los proyectos constructivos y la consolidación de 50 negocios aprobados en esa plataforma cubana.

Afirmó que durante este año se ha trabajado en la ampliación de la ofertas de servicios con la edificación de un servicentro, una Estación Meteorológica, un bufete internacional y correo.

Explicó que la etapa estuvo caracterizada por un incremento del capital financiero por parte de los socios, lo cual demuestra las oportunidades y seguridad que brinda a los empresarios foráneos la Zona del Mariel.

Señaló que igualmente se continúan estableciendo políticas medioambientales que incentivan el uso de energías renovables a través de la construcción de tres parques solares fotovoltaicos.

