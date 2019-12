Presentan en Parlamento de Cuba cronograma legislativo

La Habana, Cuba. – Los parlamentarios cubanos conocieron hoy el cronograma legislativo para la implementación de la nueva Carta Magna, en sesión del Parlamento a la que asisten el Primer Secretario del Partido, Raúl Castro Ruz, y el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Los parlamentarios cubanos aprobaron hoy el cronograma legislativo para la implementación de la nueva Carta Magna, en sesión del Parlamento a la que asisten el Primer Secretario del Partido, Raúl Castro Ruz, y el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El Ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera, explicó que ese cronograma comprende 39 leyes y 31 decretos leyes, para un total de 70 disposiciones normativas, a aprobar en la actual Legislatura que concluye en abril de 2023.

Precisó que ello conllevará a realizar sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional en los meses de abril y octubre para refrendar durante el próximo año un número importante de instrumentos jurídicos.

La Asamblea Nacional del Poder Popular evaluará anualmente el cumplimiento del cronograma legislativo y aprobará los cambios que sean necesarios realizar al mismo.

Varios diputados intervinieron hoy para referirse al cronograma legislativo que incluye la discusión de normas jurídicas que complementan a la Constitución.

La legisladora Ana Teresa Igarza propuso adelantar las leyes de Empresas y Sociedad mercantiles por la importancia que tiene la transformación de la economía, pero el diputado Marino Murillo explicó que hay medidas para la empresa estatal que necesitan tiempo para ver cómo funcionan y con esa experiencia llegar a la formulación de la ley.

Daicar Rodríguez significó la necesidad de adelantar el decreto relacionado con la Comunicación social, un tema que también abordó la diputada Mariela Castro al referirse a la futura discusión del Código de Familia.

Lilian Mendoza abogó por no alargar el perfeccionamiento del Ministerio de Cultura, pero el diputado Alpidio Alonso aclaró que ese organismo aún no ha presentado una propuesta.

El diputado y ministro de Justicia, Oscar Silvera, explicó que el cronograma legislativo responde al principio de flexibilidad para que las normas jurídicas puedan presentarse a la Asamblea Nacional de acuerdo con la preparación de los organismos implicados.

Tras señalar que no hay antecedentes de que el Parlamento se haya propuesto tanta cantidad de leyes y decretos, el ministro de Justicia aclaró que puede pasar que haya algunas terminadas que se decidan traerlas a la Asamblea nacional antes de lo planificado.

Silvera reiteró que en 2020 se discutirá una cantidad significativa de normas.

