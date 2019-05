Por una administración tributaria más eficiente

Desde este martes y hasta el jueves, Cuba será sede por primera vez de la Asamblea General del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT, cuya sesión inaugural tendrá lugar en el capitalino Palacio de Convenciones justo en el año en que La Habana celebra sus 500 años.

De acuerdo con Belkis Pino Hernández, Vicejefa de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, la cita, con la participación de más de 30 países, constituirá espacio para la disertación, el debate y la exposición de nuevas experiencias y las mejores prácticas.

Señaló que el factor humano como cerebro de la Administración Tributaria será el tema de la 53 Asamblea General del CIAT.

Durante el encuentro, Cuba, a través de la ONAT, asumirá por un año la presidencia del Consejo Directivo de ese organismo internacional.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.