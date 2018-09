Paso al congreso obrero

Carmen Rosa López Rodríguez, segunda Secretaria de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), participó en el diálogo entre el Consejo de la Administración y los delegados a la Conferencia Provincial XXI Congreso Obrero en Las Tunas.

Los participantes trataron el cumplimiento hasta la fecha del plan de la economía del territorio y cómo apoyar la próxima etapa productiva en saludo al 60 aniversario del triunfo de la Revolución.

Sindicalistas y administrativos trataron cómo perfeccionar el cumplimiento de lo acordado en el VII Congreso del Partido, relacionado con la Actualización del Modelo Económico, y el desarrollo integral de la sociedad cubana.

Este sábado continuará la Conferencia de la CTC en Las Tunas, en la cual se aprobará la nueva directiva de la organización para el próximo quinquenio.

REPORTÓ MAYRA CASTRO

