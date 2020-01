Participa Esteban Lazo en reunión de presidentes de comisiones del Parlamento

La Habana, Cuba.- Los diputados Esteban Lazo y Ana María Mari Machado, presidente y vicepresidenta del parlamento, encabezaron una reunión de los presidentes de las Comisiones Permanentes de Trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, efectuado en La Habana.

Lazo insistió en la necesidad de participar en las asambleas de balance anual de los organismos que las comisiones atienden y en ser rigurosos en las visitas de control a los territorios.

Ana María Mari Machado puntualizó aspectos relacionados con la organización del trabajo de la Asamblea para el cumplimiento del Cronograma Legislativo aprobado por los diputados en sesión ordinaria.

En el intercambio se analizó la implementación del proceso de comprobación de la Ley del Presupuesto del 2020 y los acuerdos del Dictamen aprobado, a cargo de Félix Martínez, presidente de la comisión de Asuntos Económicos.

Cercana elecciòn de gobernadotres y vicegobernadores

El diseño de un cronograma de trabajo que asegure la organización de las votaciones, la capacitación de las autoridades electorales y la preparación de los documentos, centra la labor del Consejo Electoral Nacional para la elección de los gobernadores y vicegobernadores provinciales el próximo 18 de enero.

Su presidenta, Alina Balseiro, destacó la reproducción de las biografías de los propuestos, cuya distribución a todos los delegados inició el miércoles, con el apoyo logístico de las asambleas municipales del Poder Popular.

Balseiro informó que fueron diseñadas las boletas, las cuales se han hecho llegar a los consejos electorales provinciales y, posteriormente, a los municipios.

Añadió que la prueba dinámica será el domingo, la cual tendrá dos partes y contará con la participación de todos los integrantes de los consejos electorales.

