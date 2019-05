Países nórdicos en agenda de la Cancillería cubana

El viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, Marcelino Medina, realizará a partir del domingo una gira que lo llevará a Finlandia, Noruega, Suecia y Lituania, informó la Cancillería.

Durante su recorrido, Medina presidirá el diálogo político bilateral con cada una de las cancillerías homólogas, y será recibido por personalidades de los respectivos gobiernos.

Medina intercambiará sobre temas de interés común de la agenda bilateral y del escenario internacional, justo en un contexto en el cual la administración del actual gobierno estadounidense aumenta el peso del bloqueo sobre Cuba, con la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton.

La Mayor de las Antillas ha recibido el apoyo de la Unión Europea y de la Organización de las Naciones Unidas, las cuales condenan la extraterritorialidad del bloqueo, su violación de las leyes internacionales y de la libre determinación de los pueblos.

